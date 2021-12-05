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Здравоохранение 05.12.2021 12:17

В России создадут систему, позволяющую оперативно отслеживать распространение опасных инфекций

В России будет создана федеральная информационная система сведений санитарно-эпидемиологического характера, положение о ней утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает в воскресенье сайт правительства.

"Новая система позволит более оперативно выявлять и отслеживать распространение опасных инфекций и принимать необходимые меры", - говорится в сообщении.

Постановление от 2 декабря 2021 года №2178 подготовлено для реализации новых норм Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", которые были приняты летом 2021 года, отмечается на сайте.

"Создаваемая система станет частью масштабного проекта "Санитарный щит". Он призван сохранить здоровье граждан, защитить людей от возможных эпидемий", - говорится в сообщении.

Отвечать за формирование и ведение системы поручено Роспотребнадзору. Она будет обеспечивать своевременное проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, прогнозирование ситуации на основе статистических методов и математических моделей, оперативное информирование о возникающих угрозах.

"Новый цифровой ресурс будет взаимодействовать с другими государственными системами, в том числе с единой информационной системой в сфере здравоохранения", - говорится в сообщении.

Мишустин 12 мая сообщал, что Россия приступила к созданию мощного "санитарного щита", призванного свести к минимуму проникновение опасных инфекций в страну. Он тогда отметил, что "сейчас важно сделать выводы на будущее и усвоить уроки пандемии, чтобы впредь не допустить подобного".

"Мы приступили к созданию мощного "санитарного щита" нашей страны, о котором президент говорил в своем Послании", - заявил глава правительства.

"Санитарный щит" необходим, чтобы обезопасить всех, кто живет в нашей стране", - сказал Мишустин.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]