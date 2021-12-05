Разрушительное землетрясение произошло у берегов Тонга

Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано в акватории Тихого океана в 134 км к востоку-юго-востоку от столицы Тонга - города Нукуалофа (о.Тонгатапу), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
Эпицентр зафиксированного в 11:45 в воскресенье землетрясения находился примерно в 99 км восточнее острова Эуа в составе Королевства Тонга.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".
Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,2.
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