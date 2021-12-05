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Происшествия 05.12.2021 13:08

Число жертв извержения вулкана на острове Ява выросло до 13

По меньшей мере 13 человек погибли в Индонезии, где на острове Ява активизировался вулкан Семеру.

Как сообщает BBC со ссылкой на местные власти, не менее 57 человек получили ранения. У многих серьезные ожоги.

СМИ публикуют кадры бегущих людей на фоне облаков вулканического пепла. Целые деревни оказались погребены под слоем пепла и вулканической пыли. Ее концентрация настолько велика, что в некоторых районах пыль полностью блокировала солнечные лучи и на улицах потемнело.

По последним данным, эвакуировано около 900 человек. В опасной зоне оказалось около 11 деревень.

Спасательные операции затрудняют едкий дым, отсутствие электричества и тропические дожди, которые превратили осевший пепел в грязь.

Вулкан Семеру уже извергался в январе этого года.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]