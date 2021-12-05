Миру нужно добиться от Ирана прекращения обогащения урана до возобновления переговоров по атому - премьер Израиля

Международному сообществу следует надавить на Иран, чтобы он отказался от обогащения урана до возобновления переговоров по проблеме иранской ядерной программы, заявил в воскресенье на заседании Кабинета министров премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

"Я призываю каждую страну, что ведет переговоры с Ираном в Вене, занять твердую позицию и разъяснить Ирану, что он не он не может одновременно обогащать уран и вести переговоры", - приводит слова премьера издание "Джерузалем пост".

"Наша цель - воспользоваться окном возможностей, открывшимся между раундами переговоров, и сказать нашим друзьям в США: это именно то самое время, чтобы воспользоваться различным арсеналом средств против галопа Ирана в сфере обогащения (урана - ИФ)", - пояснил он.

В скором времени, напоминает "Джерузалем пост", министр обороны Израиля Бенни Ганц и директор израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа должны провести в Вашингтоне переговоры с американской администрацией, посвященные проблеме Ирана.

Ранее на этой неделе, уже после старта седьмого раунда венских переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Международное агентство по ядерной энергии сообщило, что Иран приступил к обогащению урана на 20% на ядерном объекте в Фордо при помощи каскада усовершенствованных центрифуг.

В пятницу стало известно, что венские переговоры по восстановлению СВПД возобновятся в середине следующей недели. После заседания Совместной комиссии по СВПД дипломаты Британии, ФРГ и Франции заявляли, что выдвинутые Ираном на венских переговорах предложения идут вразрез с прежними "трудными компромиссами", достигнутыми в ходе предыдущих шести раундов переговоров. Кроме того, представитель Белого дома Джен Псаки подчеркивала, что новое правительство Ирана не продемонстрировало конструктивный подход к возобновившимся в Вене переговорам.

В свою очередь иранский телеканал "Пресс-ТВ" сообщил со ссылкой на источник, что предложения Ирана полностью соответствовали положениям СВПД, однако некоторые европейские участники венских переговоров не захотели искать компромисс.

Накануне, отмечали израильские СМИ, представитель американской администрации заявлял журналистам, что Иран отказался от всех своих предыдущих компромиссов, сделанных для восстановления СВПД. Представитель отмечал, что США не позволят Ирану затягивать переговоры одновременно с наращиванием активности ядерной сфере. В то же время он говорил, что Вашингтон пока не отказывается от опосредованных переговоров с Тегераном по ядерной проблематике, но ждет серьезного отношения Ирана к ним.