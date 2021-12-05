США до 2025 года произведут 480 новых ядерных авиабомб - американские ученые

Соединенные Штаты до 2025 года произведут 480 новых тактических ядерных авиабомб в модификации B61-12, следует из данных Федерации американских ученых.
Это количество превышает арсеналы ядерных боеприпасов, имеющиеся в распоряжении Китая, Франции, Британии, Пакистана, Индии, Северной Кореи и Израиля.
Ядерные авиабомбы B61-12 являются модификацией предыдущих версией боеприпаса B61-3, 4, 7 10 и 11. Они предназначены для оснащения стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit и разрабатываемых B-21 Raider, а также американских и других натовских истребителей-бомбардировщиков в Европе.
По различным оценкам, в настоящее время на европейском театре военных действий США располагают от 100 до 150 ядерными авиабомбами для применения тактической авиацией.
Таким образом США собираются в три раза увеличить свой тактический ядерный потенциал. Авиабомбы предназначены для оснащения тактических истребителей-бомбардировщиков F-35А, F-15E и F-16C/D, F/A-18 и Tornado ВВС США и других стран-членов НАТО.
Национальное управление по ядерной безопасности США (NNSA) на минувшей неделе сообщало, что производство новых ядерных авиабомб было начато в конце ноября на предприятии Pantex в штате Техас. По имеющимся данным, США уже располагают, по меньшей мере, десятью такими новыми боеприпасами.
Большая их часть первоначально может быть размещена на континентальной части США. Затем они поступят на склады на авиабазах в Европе.
Авиабомбы B61-12 (с мощностью 0,3, 1,5, 10 или 50 килотонн), в частности, предполагается разместить в подземных складах на авиабазах в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции, которые находятся под контролем американских военных.
Особенность новой авиабомбы, которая придет на смену старой модели, состоит в хвостовом оперении. Оно делает бомбу управляемой и более точной, что позволяет не спускать её с парашютом, а сбрасывать с самолёта, летящего на большой высоте, после чего бомба автономно планирует в сторону цели многие километры, в случае необходимости "подруливая" к ней.
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