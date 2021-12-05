Папа Римский Франциск в ходе визита в лагерь содержания нелегальных мигрантов на греческом острове Лесбос заявил о критическом положении, складывающимся в связи с миграцией в Европу.

"Пожалуйста, давайте остановим это крушение цивилизации!" - приводит слова понтифика агентство Associated Press (AP).

"Я прошу каждого мужчину и каждую женщину, всех нас, превозмочь паралич страха, безразличие, что убивает, циничную безучастность, что равнодушно обрекает на смерть тех, кто оказался на окраине (Европы - ИФ)", - сказал Папа Римский.

Он также призвал прекратить "игнорировать реальность" и перекладывать друг на друга решение проблемы нелегальной иммиграции. Понтифик также выразил неприятие того, чтобы Средиземное море - "колыбель многих цивилизаций" - превратилось в огромное кладбище из-за массовой гибели мигрантов, пытающихся достичь европейских берегов.

По информации AP, по прибытии в лагерь нелегалов, выстроенный ООН и окруженный колючей проволокой, папа римский приветствовал собравшихся мигрантов и фотографировался с ними.

Затем понтифик встретился в палатке с президентом Греции Катериной Сакелларопулу, с замглавой Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом и жителями лагеря, считающими себя беженцами из Афганистана, Ирака и Демократической Республики Конго. Греческий президент заверила, что Афины прикладывают все усилия для помощи мигрантам, и поблагодарила понтифика за поддержку.

Агентство отмечает, что тема мигрантов доминировала в ходе пятидневной поездки на Кипр и Грецию понтифика, который призывал страны Европы прекратить не пускать тех, "кто, находясь в великой нужде, стучится в ваши двери". Это уже второе посещение понтификом острова Лесбос: предыдущий раз он побывал здесь в 2016 году, когда остров переживал мощнейшую волну миграции.

AP напоминает, что в 2015 - 2016 годах более 1 млн человек, многие из которых спасались от войн в Ираке и Сирии, перебрались через Турцию в Грецию, причем остров Лесбос стал одним из самых напряженных мест на миграционном маршруте. В последующие годы проблема не исчезла, а самой недавней точкой напряженности стала граница ЕС с Беларусью.

Греция в свою очередь выстроила на участке греко-турецкой границы стену, перехватывала лодки с мигрантами, плывущими из Турции. Правозащитники обвиняли власти Греции в упрощенной процедуре депортации добравшихся до греческой территории мигрантов, что Афины отрицали.

Министр по делам миграции и убежища Греции Нотис Митаракис в воскресенье выступил в защиту миграционной политики страны, говорил о "самоотверженных" мерах властей в ходе кризиса 2015 года и заверил, что Афины продолжат давать защиту лицам, ищущим убежища. В то же время министр потребовал от ЕС больше помощи для стран, оказавшимся на переднем крае миграционного кризиса.