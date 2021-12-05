Глава МИД Азербайджана поздравил участников волонтерского движения с Международным днем волонтера

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил участников волонтерского движения с Международным днем волонтера.
"5 декабря, в Международный день волонтера, я поздравляю всех наших волонтеров, которые внесли свой вклад в развитие Азербайджана, и желаю им новых успехов в их благородной деятельности", - написал глава МИД в Twitter.
Международный день волонтера отмечается по всему миру 5 декабря. Главной целью этого дня является признание усилий волонтеров и информирование общественности о роли волонтеров в развитии общества.
А.Салаева
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