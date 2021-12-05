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Здравоохранение 05.12.2021 16:45

В Азербайджане вторые сутки подряд фиксируется снижение новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 394 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 596 тыс. 388, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

В субботу сообщалось о 1 тыс. 406, в пятницу – о 1 тыс. 703 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 20 человек (накануне - 18). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 7 тыс. 967.

От COVID-19 вылечились 564 тыс. 577 человек, в том числе 1 тыс. 791 - за сутки.

В настоящее время на лечении и карантине находятся 23 тыс. 844 человека.

За сутки медики провели 11 тыс. 503 теста на коронавирус против 12 тыс. 869 накануне. Общее количество тестов COVID-19 с начала пандемии составляет в стране 5 млн 602 тыс. 773.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]