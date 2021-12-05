В Азербайджане вторые сутки подряд фиксируется снижение новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 394 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 596 тыс. 388, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
В субботу сообщалось о 1 тыс. 406, в пятницу – о 1 тыс. 703 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 20 человек (накануне - 18). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 7 тыс. 967.
От COVID-19 вылечились 564 тыс. 577 человек, в том числе 1 тыс. 791 - за сутки.
В настоящее время на лечении и карантине находятся 23 тыс. 844 человека.
За сутки медики провели 11 тыс. 503 теста на коронавирус против 12 тыс. 869 накануне. Общее количество тестов COVID-19 с начала пандемии составляет в стране 5 млн 602 тыс. 773.
А.Салаева
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