Компании Китая ведут переговоры с талибами для доступа к залежам меди и лития в Афганистане - Financial Times

Представители горнодобывающей отрасли КНР, желающей получить доступ к месторождениям меди и лития в Афганистане, совершили визит в страну для переговоров с движением "Талибан", сообщает газета Financial Times.
По данным неназванного представителя властей из Кабула и сотрудника китайской промышленной ассоциации, переговоры шли по поводу месторождения меди в районе Мес Айнак, на разработку которого у КНР имелась лицензии.
Кроме того, сотрудники как минимум одного конгломерата в частном секторе Китая совершили поездки в провинции Нангархар и Лагман на востоке страны для оценки доступности залежей прочих минералов.
Однако, уточнили источники издания, переговоры китайских компаний с талибами находятся в ранней стадии, и гарантий того, что Китай возобновит добычу природных ископаемых в Афганистане, нет.
Две китайские компании - крупнейший мировой производитель лития Ganfeng Lithium и Tianqi Lithium - опровергли появлявшиеся сведения о каком-либо своем участии в предположительно имевшей место поездке в Афганистан.
Financial Times напоминает, что литий и медь являются важными ресурсами для производства целого ряда товаров, включая батареи для электромобилей и смартфоны.
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