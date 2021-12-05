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Дальнее зарубежье 05.12.2021 17:25

Компании Китая ведут переговоры с талибами для доступа к залежам меди и лития в Афганистане - Financial Times

Представители горнодобывающей отрасли КНР, желающей получить доступ к месторождениям меди и лития в Афганистане, совершили визит в страну для переговоров с движением "Талибан", сообщает газета Financial Times.

По данным неназванного представителя властей из Кабула и сотрудника китайской промышленной ассоциации, переговоры шли по поводу месторождения меди в районе Мес Айнак, на разработку которого у КНР имелась лицензии.

Кроме того, сотрудники как минимум одного конгломерата в частном секторе Китая совершили поездки в провинции Нангархар и Лагман на востоке страны для оценки доступности залежей прочих минералов.

Однако, уточнили источники издания, переговоры китайских компаний с талибами находятся в ранней стадии, и гарантий того, что Китай возобновит добычу природных ископаемых в Афганистане, нет.

Две китайские компании - крупнейший мировой производитель лития Ganfeng Lithium и Tianqi Lithium - опровергли появлявшиеся сведения о каком-либо своем участии в предположительно имевшей место поездке в Афганистан.

Financial Times напоминает, что литий и медь являются важными ресурсами для производства целого ряда товаров, включая батареи для электромобилей и смартфоны.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]