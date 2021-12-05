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Регион 05.12.2021 17:39

Турция и Ливия спустя 25 лет возобновили морские пассажироперевозки

Первое за последние 25 лет пассажирское судно из Ливии - Kevalay Queen пришвартовалось у берегов турецкого Измира, сообщает агентство "Анадолу".

"Морские пассажирские перевозки между Турцией и Ливией были восстановлены спустя 25 лет благодаря сотрудничеству Karanfil Group, Kevalay Turizm и Ливийской металлургической компании LISCO", - отмечается в сообщении.

На борту Kevalay Queen находились 107 человек. В измирском порту Алсанджак судно встретили официальные лица, в том числе глава Турецко-ливийского делового совета при Совете внешнеэкономических связей (DEİK) и председатель правления Karanfil Group Муртаза Каранфил.

В беседе с журналистами Каранфил выразил удовлетворение возобновлением морских пассажирских перевозок между Турцией и Ливией.

"После подписанного два года назад меморандума о разграничении морской юрисдикции между Турцией и Ливией было принято решение о восстановлении пассажироперевозок по морю, которые были приостановлены в 1996 году из-за низкого спроса", - сказал Каранфил.

Он также отметил, что судно прибыло в Измир за три дня: "Вчера в Измире был шторм. Из-за этого произошла задержка на один день. В нормальных условиях время прибытия составляет 2 дня".

По словам Каранфила, в будущем планируется организовать поездки и в другие города.

"Это будет способствовать развитию туризма, а в некоторых городах, таких как Мармарис, Анталья, Стамбул, Бурса, еще и развитию торговли", - подчеркнул глава Совета.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]