Турция и Ливия спустя 25 лет возобновили морские пассажироперевозки

Первое за последние 25 лет пассажирское судно из Ливии - Kevalay Queen пришвартовалось у берегов турецкого Измира, сообщает агентство "Анадолу".
"Морские пассажирские перевозки между Турцией и Ливией были восстановлены спустя 25 лет благодаря сотрудничеству Karanfil Group, Kevalay Turizm и Ливийской металлургической компании LISCO", - отмечается в сообщении.
На борту Kevalay Queen находились 107 человек. В измирском порту Алсанджак судно встретили официальные лица, в том числе глава Турецко-ливийского делового совета при Совете внешнеэкономических связей (DEİK) и председатель правления Karanfil Group Муртаза Каранфил.
В беседе с журналистами Каранфил выразил удовлетворение возобновлением морских пассажирских перевозок между Турцией и Ливией.
"После подписанного два года назад меморандума о разграничении морской юрисдикции между Турцией и Ливией было принято решение о восстановлении пассажироперевозок по морю, которые были приостановлены в 1996 году из-за низкого спроса", - сказал Каранфил.
Он также отметил, что судно прибыло в Измир за три дня: "Вчера в Измире был шторм. Из-за этого произошла задержка на один день. В нормальных условиях время прибытия составляет 2 дня".
По словам Каранфила, в будущем планируется организовать поездки и в другие города.
"Это будет способствовать развитию туризма, а в некоторых городах, таких как Мармарис, Анталья, Стамбул, Бурса, еще и развитию торговли", - подчеркнул глава Совета.
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