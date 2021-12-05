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Происшествия 05.12.2021 17:53

Завхоза школы во Владикавказе задержали по подозрению в ее поджоге

Сотрудники отдела полиции N3 УМВД России по Владикавказу задержали местного жителя, подозреваемого в поджоге подсобного помещения под лестничной площадкой школы N48, произошедшего 3 декабря, сообщает пресс-служба МВД по региону в воскресенье.

"По предварительным данным, 57-летний мужчина, работающий в учебном заведении завхозом, совершил поджог на почве личной неприязни к одному из работников школы", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщалось, 3 декабря произошел пожар в школе во Владикавказе, детей пришлось эвакуировать. Очаг возгорания находился под лестничной клеткой первого этажа. Всего было эвакуировано 510 детей и 44 сотрудника. Часть детей пришлось эвакуировать с помощью выдвижной лестницы из-за сильного задымления в части здания.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]