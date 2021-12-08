В рамках мер по сдерживанию COVID-19 в Норвегии в одном помещении смогут находиться не более 10 человек

Власти Норвегии в рамках борьбы с пандемией COVID-19 установили ограничение на количество человек, которые могут находиться в одном помещении - не более 10, сообщает агентство Associated Press (AP).

На время рождественских и новогодних праздников в одном помещении смогут находиться не более 20 человек.

"Мы считаем ситуацию серьезной. Случаи заболевания штаммами коронавируса - "дельтой" и "омикроном" - растут в Норвегии. Количество человек, поступающих в больницы, а также находящихся в отделениях реанимации также растет", - цитирует AP слова премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере.

Во вторник правительство рекомендовало людям работать по возможности из дома и соблюдать социальную дистанцию в один метр. Ношение масок обязательно там, где невозможно соблюдать социальное дистанцирование, напоминает AP.

Новые меры вступят в силу в 12:01 (по местному времени) в четверг и продлятся четыре недели, цитирует агентство сообщение норвежского правительства.

Норвегия отменила действовавшие ранее ограничения в сентябре, когда число заражений на национальном уровне значительно снизилось. Однако в связи с распространением в мире нового штамма "омикрон" правительство приняло решение о новых мерах.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, к настоящему моменту в Норвегии с начала пандемии коронавирусом COVID-19 заразились 294,7 тыс. человек, 1 тыс. пациентов скончались, а 88,9 тыс. человек переболели и выздоровели.