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Дальнее зарубежье 08.12.2021 20:38

Джонсон объявил о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон в среду, отвечая на вопросы парламентариев, заявил о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине со стороны Великобритании.

"У правительства нет никаких сомнений, мы поднимаем эти вопросы с Китаем. Я сказал председателю Си (председателю КНР Си Цзиньпину - ИФ) о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр. Присутствия каких-либо (британских - ИФ) министров не ожидается, но я могу сказать парламентариям - я не думаю, что спортивный бойкот соответствует политике правительства", - сказал он в ответ на призыв одного парламентария бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине.

Ранее об аналогичных мерах объявили Австралия, Новая Зеландия и США.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]