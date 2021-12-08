Азербайджан и США обсудили вопрос участия американских инвесторов в проектах по восстановлению освобожденных территорий

Азербайджан и США обсудили текущее состояние сотрудничества в сфере экономики и перспективы расширения двустороннего взаимодействия.
"На встрече с послом США в Азербайджане Ли Литценбергером мы рассмотрели текущее состояние двустороннего экономического сотрудничества", - сообщил на своей странице в Facebook министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
Кроме того, по словам министра, стороны обсудили потенциал расширения деятельности американских инвесторов в Азербайджане и их участие в проектах по восстановлению освобожденных территорий.
А.Салаева
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