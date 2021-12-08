Азербайджан и США обсудили вопрос участия американских инвесторов в проектах по восстановлению освобожденных территорий

Азербайджан и США обсудили текущее состояние сотрудничества в сфере экономики и перспективы расширения двустороннего взаимодействия.

"На встрече с послом США в Азербайджане Ли Литценбергером мы рассмотрели текущее состояние двустороннего экономического сотрудничества", - сообщил на своей странице в Facebook министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Кроме того, по словам министра, стороны обсудили потенциал расширения деятельности американских инвесторов в Азербайджане и их участие в проектах по восстановлению освобожденных территорий.

А.Салаева