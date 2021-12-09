ПИИ в экономику Азербайджана за 9 месяцев увеличились на 8%

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Азербайджана в январе-сентябре 2021 года составили $3 млрд 664,66 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

В январе-сентябре 2020 года прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана составили $3 млрд 390,529 млн. Таким образом, за 9 месяцев 2021 года ПИИ увеличились на 8,1%.

По данным платежного баланса за 9 месяцев, 84,2% (за январь-сентябрь 2020 года - 85,3%) прямых иностранных инвестиций вложено в нефтегазовый сектор.

В ненефтяной сектор объем прямых иностранных инвестиций составил $579,3 млн (рост на 16,5%), удельный вес – 15,8%.

По данным ЦБА, в пятерку стран-лидеров по объему ПИИ в экономику Азербайджана входят: Великобритания - $1 млрд 234,7 млн (спад на 0,9%), Турция – $530 млн (рост на 28,3%), США - $411 млн (рост на 8,3%), Малайзия - $324,8 млн (рост на 54,4%), Кипр - $231,3 млн (рост на 46,8%).

В топ-10 стран по объему прямых инвестиций в Азербайджан также входят Япония - $215,8 млн, Иран - $209,4 млн, Норвегия - $121,7 млн, Грузия - $74,3 млн и ОАЭ - $48,2 млн.

ПИИ из РФ в экономику Азербайджана за 9 месяцев составили $35,9 млн (спад в 4,1 раза).

ПИИ в экономику Азербайджана в 2020 году увеличились по сравнению с 2019 годом на 6% - до $4 млрд 527,7 млн.

А.Азизов