Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9271 RUR   0.0231 GBR   2.2461 TRY   0.1245

Цена на нефть

08.12 $/bbl   WTI 72.36 0.31 Brent 75.82 0.38

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 09.12.2021 10:52

ПИИ в экономику Азербайджана за 9 месяцев увеличились на 8%

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Азербайджана в январе-сентябре 2021 года составили $3 млрд 664,66 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

В январе-сентябре 2020 года прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана составили $3 млрд 390,529 млн. Таким образом, за 9 месяцев 2021 года ПИИ увеличились на 8,1%.

По данным платежного баланса за 9 месяцев, 84,2% (за январь-сентябрь 2020 года - 85,3%) прямых иностранных инвестиций вложено в нефтегазовый сектор.

В ненефтяной сектор объем прямых иностранных инвестиций составил $579,3 млн (рост на 16,5%), удельный вес – 15,8%.

По данным ЦБА, в пятерку стран-лидеров по объему ПИИ в экономику Азербайджана входят: Великобритания - $1 млрд 234,7 млн (спад на 0,9%), Турция – $530 млн (рост на 28,3%), США - $411 млн (рост на 8,3%), Малайзия - $324,8 млн (рост на 54,4%), Кипр - $231,3 млн (рост на 46,8%).

В топ-10 стран по объему прямых инвестиций в Азербайджан также входят Япония - $215,8 млн, Иран - $209,4 млн, Норвегия - $121,7 млн, Грузия - $74,3 млн и ОАЭ - $48,2 млн.

ПИИ из РФ в экономику Азербайджана за 9 месяцев составили $35,9 млн (спад в 4,1 раза).

ПИИ в экономику Азербайджана в 2020 году увеличились по сравнению с 2019 годом на 6% - до $4 млрд 527,7 млн.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭКОНОМИКА, ПИИ


Похожие новости


ПИИ в экономику Азербайджана в I полугодии увеличились на 25% - ЦБ ПИИ в экономику Азербайджана в I квартале увеличились на 17% - ЦБ ПИИ в экономику Азербайджана в 2020г увеличились на 6% - ЦБ ПИИ в экономику Азербайджана в январе-сентябре увеличились на 27% - ЦБ ПИИ в экономику Азербайджана в I полугодии увеличились на 23,5% - ЦБ ПИИ в экономику Азербайджана в 2019г увеличились на 4,9% - ЦБ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]