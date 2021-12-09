В Китае дали разрешение применять первое лекарство собственной разработки против COVID-19

Национальная администрация лекарственных средств Китая в экстренном порядке разрешила применять в стране первое лекарство разработки КНР от коронавируса COVID-19, сообщает в четверг издание The Guardian.
Речь идет о лечении моноклональными антителами, которая вводятся в организм пациента при помощи инъекции. Препарат представляет собой комбинацию двух лекарственных средств.
По данным The Guardian, лекарство совместно разработали Университет Цинхуа, Третий народный госпиталь Шэньчжэня и компания Brii Biosciences. В ходе испытаний были получены данные, что лекарство сокращает на 80% риск госпитализаций и летального исхода среди пациентов, относящихся к группе риска при заболевании COVID-19.
В Национальной администрации отметили, что препарат можно использовать для лечения случаев заболевания COVID-19, которые грозят дальнейшим ухудшением состояния пациента.
В ноябре местные СМИ сообщали, что препарат уже применялся в очагах заболевания COVID-19 в Китае.
Моноклональные антитела представляют собой особые белки, которые действуют на шиповидный (спайковый) белок на поверхности коронавируса, сокращая возможность для него проникать в клетки человеческого организма.
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