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Дальнее зарубежье 09.12.2021 11:21

В Китае дали разрешение применять первое лекарство собственной разработки против COVID-19

Национальная администрация лекарственных средств Китая в экстренном порядке разрешила применять в стране первое лекарство разработки КНР от коронавируса COVID-19, сообщает в четверг издание The Guardian.

Речь идет о лечении моноклональными антителами, которая вводятся в организм пациента при помощи инъекции. Препарат представляет собой комбинацию двух лекарственных средств.

По данным The Guardian, лекарство совместно разработали Университет Цинхуа, Третий народный госпиталь Шэньчжэня и компания Brii Biosciences. В ходе испытаний были получены данные, что лекарство сокращает на 80% риск госпитализаций и летального исхода среди пациентов, относящихся к группе риска при заболевании COVID-19.

В Национальной администрации отметили, что препарат можно использовать для лечения случаев заболевания COVID-19, которые грозят дальнейшим ухудшением состояния пациента.

В ноябре местные СМИ сообщали, что препарат уже применялся в очагах заболевания COVID-19 в Китае.

Моноклональные антитела представляют собой особые белки, которые действуют на шиповидный (спайковый) белок на поверхности коронавируса, сокращая возможность для него проникать в клетки человеческого организма.

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Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, ЛЕКАРСТВО, ОДОБРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]