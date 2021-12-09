Поставки в США самолетов-амфибий Бе-200 пока невозможны

РФ не может поставлять США самолеты-амфибии Бе-200 из-за вопроса сертификации двигателя, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов.

"К сожалению, вопрос сертификации двигателя самолета Бе-200 на территории США не решен, что препятствует каким-либо поставкам", - сказал Ельчанинов.

Бе-200 оснащались двигателями Д-436 производства украинского "Мотор Сич", но Украина запретила их поставку в Россию. Ранее производитель самолетов "ТАНТК имени Бериева" заявлял о возможных поставках Бе-200 в США с 2021 года.

Первый зампред коллегии ВПК сообщил, что РФ работает над созданием отечественного двигателя для Бе-200.

"Вопрос обеспечения Бе-200 отечественным двигателем актуален. "Ростех" уже принял решение о финансировании создания двигателя ПД-8, далее запланирована доработка этой силовой установки под самолет Бе-200. Прорабатываются и другие варианты", - сказал Ельчанинов.

По его словам, сейчас реализуется поручение президента о создании "евроэксадрильи", в том числе 10 самолетов, которые предположительно будут задействованы в тушении пожаров за рубежом.

"Есть заявки на Бе-200 и от других государств, в том числе от Алжира. Первый самолет заказчик может получить в следующем году",- сказал он.

Бе-200 - многоцелевой самолёт-амфибия, предназначенный для пожаротушения и оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий. Бе-200 может взять на борт 12 тонн воды. Заполнение баков осуществляется в течении 14 секунд на скорости 150-190 км/ч при глиссировании по водной поверхности. За одну заправку топливом самолёт способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.

Бе-200 поступает российскому МЧС и Военно-морскому флоту.

В 2021 году российские самолеты Бе-200 участвовали в тушении пожаров на территории Греции и Турции.