Согласно данным нового японского исследования, штамм COVID-19 "омикрон" распространяется на ранней стадии заболевания в четыре раза активнее, чем вариант "дельта", передает в четверг Bloomberg.
"Вариант "омикрон" заразнее, он преодолевает иммунитет, выработанный как естественным путем, так и с помощью вакцинации", - цитирует агентство слова автора исследования Хироси Нисиуры.
Однако на сегодняшний день при "омикроне" заболевание протекает в основном в легкой форме, тяжелых случаев болезни наблюдается мало, отмечается в исследовании.
Ранее Компании Pfizer и BioNTech в среду объявили, что три дозы их вакцины от коронавируса нейтрализуют новый штамм COVID-19 "омикрон".
Нисиура - профессор Киотского университета. Он специализируется на математическом моделировании инфекционных заболеваний.
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