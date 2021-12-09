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Здравоохранение 09.12.2021 12:30

Штамм "омикрон" заразнее "дельты", но болезнь протекает легче

Согласно данным нового японского исследования, штамм COVID-19 "омикрон" распространяется на ранней стадии заболевания в четыре раза активнее, чем вариант "дельта", передает в четверг Bloomberg.

"Вариант "омикрон" заразнее, он преодолевает иммунитет, выработанный как естественным путем, так и с помощью вакцинации", - цитирует агентство слова автора исследования Хироси Нисиуры.

Однако на сегодняшний день при "омикроне" заболевание протекает в основном в легкой форме, тяжелых случаев болезни наблюдается мало, отмечается в исследовании.

Ранее Компании Pfizer и BioNTech в среду объявили, что три дозы их вакцины от коронавируса нейтрализуют новый штамм COVID-19 "омикрон".

Нисиура - профессор Киотского университета. Он специализируется на математическом моделировании инфекционных заболеваний.

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Тэги: ЯПОНИЯ, КОРОНАВИРУС, ШТАММЫ, ИССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]