Денежные переводы в Азербайджан за 9 месяцев увеличились на 13%, из Азербайджана за рубеж - на 5%

Денежные переводы физических лиц в Азербайджан за январь-сентябрь 2021 года составили $772,47 млн, что на 13,3% больше показателя 9 месяцев прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

По данным ЦБ, больше всего переводов в отчетном периоде было осуществлено из России - $409,353 млн (рост на 16,1%) или 53% всех переводов физических лиц (в январе-сентябре 2020 года удельный вес – 51,7%).

В пятерку стран, из которых осуществлялись в Азербайджан переводы физлиц, также входят: Турция - $79,51 млн (рост на 42,8%), США - $46,932 млн (рост на 15,3%), Великобритания - $25,67 млн (рост на 36%) и Казахстан - $23,413 млн (рост на 2,7%).

По данным ЦБА, переводы из Азербайджана за рубеж за отчетный период увеличились на 5% - до $402,292 млн.

Среди стран, в которые осуществлялись денежные переводы физлицами из Азербайджана, первое место занимает Турция - $107,624 млн (рост на 25,6%). На Турцию пришлось 26,8% всех переводов из Азербайджана в январе-сентябре 2021 года (за 9 месяцев 2020 года - 22,4%).

В отчетный период переводы из Азербайджана в Россию составили $85,462 млн (рост на 10,7%), удельный вес - 21,2% (годом ранее – 20,1%).

В топ-5 стран, в которые физлица в Азербайджане осуществили переводы, также входят Грузия - $61,057 млн (рост на 43,5%), США - $30,182 млн (спад на 24,8%) и Украина - $18,293 млн (рост на 9,3%).

В 2020 году денежные переводы физических лиц в Азербайджан составили $1 млрд 94,029 млн (рост на 17,1% по сравнению с 2019 годом), из Азербайджана - $556,545 млн (рост на 29,1% от показателя 2019 года).

А.Азизов