Нацбанк Казахстана в конце 2022г примет решение по внедрению цифрового тенге

Национальный банк Казахстана в рамках пилотного проекта разработал прототип платформы национальной цифровой валюты, решение о внедрении цифрового тенге примет в декабре 2022 года, сообщил председатель Нацбанка Ерболат Досаев.

"По поручению главы государства Нацбанк до 1 июля 2022 года разработает модель принятия решения о внедрении цифрового тенге с оценкой выгод и издержек. В декабре 2022 года будет выработано итоговое решение о необходимости внедрения цифрового тенге", - сказал Досаев на заседании правительства в четверг.

По его словам, в настоящее время завершена разработка прототипа платформы цифрового тенге, проведена серия обсуждений с участниками рынка и международными организациями.

Планируется, что 15 декабря 2021 года будет опубликован итоговый доклад по результатам пилотного проекта.

Досаев напомнил, что проект реализуется совместно с участниками финансового рынка и международными партнерами. По его словам, сегодня в мире изучением вопроса выпуска и оборота национальных цифровых валют активно занимаются 63 центральных банка.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость рассмотрения возможности внедрения цифрового тенге, который может стать ключевым элементом будущей финансовой системы.

Досаев ранее сообщал, что Национальный банк Казахстана планирует реализовать пилотный проект по розничной цифровой валюте во второй половине 2021 года, после чего примет решение о необходимости внедрения цифрового тенге.

Цифровой тенге - это новая форма денег в Казахстане, эмиссию которых будет осуществлять Национальный банк. Цифровой тенге не призван заменить наличные или безналичные деньги, а будет использоваться параллельно. Его внедрение позволит обеспечить дальнейшее развитие национальной платежной системы и уменьшить зависимость от расчетов наличными.