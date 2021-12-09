Банки в Азербайджане приобрели в четверг на валютном аукционе $111 млн

Центральный банк Азербайджана на валютном аукционе в четверг, проведенном с участием Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), продал банкам $111,3 млн.

На предыдущем аукционе 7 декабря ЦБА продал банкам инвалюты на $99,9 млн.

«Спрос со стороны банков на аукционе в четверг составил $111,3 млн и был обеспечен полностью. По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 манат/$1", - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ЦБА.

ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.

Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.

Б.Рустамбеков