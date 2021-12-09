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Инфраструктура и тендеры 09.12.2021 12:41

ГНС Азербайджана направит свыше 1,2 млн манатов на закупку формы для должностных лиц

Государственная налоговая служба при министерстве экономики Азербайджана направит свыше 1,2 млн. манатов на закупку форменной одежды для должностных лиц и изготовление знаков отличия.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, служба подписала с ООО «SPC» контракт на пошив формы и изготовление знаков отличия для должностных лиц.

Сумма контракта – 1 млн 220 тыс. 839,8 манатов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГНС, ФОРМА, ЗАКУПКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]