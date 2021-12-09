ГНС Азербайджана направит свыше 1,2 млн манатов на закупку формы для должностных лиц

Государственная налоговая служба при министерстве экономики Азербайджана направит свыше 1,2 млн. манатов на закупку форменной одежды для должностных лиц и изготовление знаков отличия.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, служба подписала с ООО «SPC» контракт на пошив формы и изготовление знаков отличия для должностных лиц.

Сумма контракта – 1 млн 220 тыс. 839,8 манатов.

Б.Рустамбеков