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СНГ 09.12.2021 12:47

В РФ за сутки более 30,2 тыс. новых случаев COVID-19, 1 тыс. 181 умерший

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 30 тыс. 209 случаев, умер за сутки 1 тыс. 181 пациент, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 30 209 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 247 (7,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

В Москве в четверг, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 948 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 111, в Московской области - 1 тыс. 616.

За минувшие сутки от коронавируса умер 1 тыс. 181 пациент, больше всего скончавшихся в Москве - 92, в Петербурге - 54, в Московской области - 50.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 925 тыс. 806 случаев коронавирусной инфекции, 286 тыс. 004 умерших и 8 млн 637 тыс. 861 выписанный, в том числе 35 тыс. 794 выписаны за последние сутки, из них 3 тыс. 171 выздоровевший приходится на Москву.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]