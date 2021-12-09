В РФ за сутки более 30,2 тыс. новых случаев COVID-19, 1 тыс. 181 умерший

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 30 тыс. 209 случаев, умер за сутки 1 тыс. 181 пациент, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 30 209 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 247 (7,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

В Москве в четверг, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 948 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 111, в Московской области - 1 тыс. 616.

За минувшие сутки от коронавируса умер 1 тыс. 181 пациент, больше всего скончавшихся в Москве - 92, в Петербурге - 54, в Московской области - 50.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 925 тыс. 806 случаев коронавирусной инфекции, 286 тыс. 004 умерших и 8 млн 637 тыс. 861 выписанный, в том числе 35 тыс. 794 выписаны за последние сутки, из них 3 тыс. 171 выздоровевший приходится на Москву.