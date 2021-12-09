Проблемы энергетики стали одной из тем на переговорах премьеров Польши и Италии

Ценообразование на энергоносители стало одной из тем на переговорах глав правительств Польши и Италии Матеуша Моравецкого и Марио Драги, которые состоялись в четверг в Риме.

"Состоялась длительная и добрая беседа с премьером Италии прежде всего по темам, связанным с безопасностью, энергетической системой, единством Европы против угроз, исходящих с Востока", - цитирует слова Моравецкого твиттер его канцелярии.

"Мы поговорили о ценовых манипуляциях, которые касаются газа. Обсудили также, каким образом снизить цены на газ", - отметил польский премьер.