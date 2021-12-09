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ТЭК 09.12.2021 18:09

Проблемы энергетики стали одной из тем на переговорах премьеров Польши и Италии

Ценообразование на энергоносители стало одной из тем на переговорах глав правительств Польши и Италии Матеуша Моравецкого и Марио Драги, которые состоялись в четверг в Риме.

"Состоялась длительная и добрая беседа с премьером Италии прежде всего по темам, связанным с безопасностью, энергетической системой, единством Европы против угроз, исходящих с Востока", - цитирует слова Моравецкого твиттер его канцелярии.

"Мы поговорили о ценовых манипуляциях, которые касаются газа. Обсудили также, каким образом снизить цены на газ", - отметил польский премьер.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]