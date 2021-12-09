Представитель Борреля счел преждевременным озвучивать возможные новые санкции ЕС против РФ

Пока еще преждевременно конкретно говорить о режиме возможных новых санкций ЕС в отношении РФ, если Россия нарушит территориальную целостность Украины, заявил официальный представитель главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля Петер Стано.

"Возможное использование санкций в ситуации, если Россия решит совершить агрессию, вторгнуться в Украину, является темой, которая находится в стадии обсуждения. Это то, что мы обсуждаем, предусматривая несколько имеющихся у нас возможностей. В данный момент преждевременно спекулировать о конкретном режиме санкций, который мы могли бы использовать", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Он отвечал на просьбу прокомментировать сделанное 7 декабря председателем Еврокомиссии (ЕК) заявление о том, что Евросоюз усилит действующие санкции в отношении РФ и примет новые, если Россия будет угрожать Украине в военном плане

По словам Стано, это вопрос, который должны обсудить государства-члены ЕС. "Вы знаете, что в понедельник состоится дискуссия государств-членов на уровне министров по иностранным делам. Я не хочу предвосхищать эту дискуссию, потому что все наши усилия в данный момент сконцентрированы на том, чтобы предотвратить ситуацию, которую мы не хотели бы видеть, когда Россия предпримет что-нибудь против Украины", - отметил он.

"Приоритет в том, чтобы предупредить какое-либо вторжение, нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. А далее, если такое произойдет, мы обсудим конкретные возможности, конкретные рамки мер, которые примем", - объяснил представитель Борреля.