ICAO рассмотрит жалобу Минска на авиационную блокаду со стороны западных стран

ICAO пообещала рассмотреть жалобу Минска на авиационную блокаду со стороны Запада на 225-й сессии, которая начнется в январе, сообщил директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский.

"Мы только получили обнадеживающую информацию, что они обещают в ходе 225-й сессии рассмотреть нашу жалобу в отношении действий западных стран по поводу незаконной авиационной блокады и санкций в отношении наших перевозчиков", - сказал Сикорский.

"Мы неоднократно подчеркивали, что наши европейские партнеры нарушают соответствующие статьи Чикагской конвенции и по национальному признаку блокируют полеты наших воздушных судов, что является прямым нарушением данной конвенции", - подчеркнул он.

Его цитирует госагентство БелТА в четверг.

Кроме того, Сикорский рассказал, на каком сейчас этапе находится расследование инцидента с самолетом Ryanair. Он напомнил, что комиссия ICAO не смогла подготовить окончательный отчёт в течение 224-й сессии, которая закончилась в ноябре. Поэтому его рассмотрение перенесли на 225-ю сессию, она начнется в середине января следующего года и продолжится до марта. "Когда и будут ли вообще рассматривать окончательный отчет, до сих пор ICAO ничего не сообщила", - говорится в сообщении госагентства.

Директор департамента посетовал, что в настоящее время какую-то большую активность ICAO не проявляет. "Последний запрос от них был где-то в октябре. С тех пор никакой дополнительной информации они не запросили", - отметил он.

Как сообщалось, 23 мая в Минске совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Авиакомпания сообщала, что белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту самолета. Эта информация впоследствии не подтвердилась.

На борту находились белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его девушка Софья Сапега. Их задержали. Протасевич с ноября был объявлен в межгосударственный розыск по обвинению в организации массовых беспорядков. Телеграм-каналы NEXTA и "Беларусь головного мозга", в создании которых он участвовал, в Белоруссии признаны экстремистскими.

После инцидента с самолетом последовали санкции.

В конце мая-начале июня ЕС и ряд других стран закрыли для белорусских авиаперевозчиков свое воздушное пространство. Кроме того, самолеты европейских авиакомпаний отказались от использования воздушного пространства Белоруссии.