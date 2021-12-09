Лондон командирует 140 военных инженеров в Польшу для разрешения миграционного кризиса

Великобритания отправит в Польшу 140 военных инженеров для поддержки польским пограничникам, армии и полиции в урегулировании миграционного кризиса на границе с Белоруссией, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на главу Минобороны Бена Уоллеса.

"Наша приверженность европейской безопасности непоколебима, и мы всегда будем предлагать поддержку нашим союзникам. Эта поддержка невоенного характера окажет содействие польским усилиям в защите их границ", - приводит телеканал Sky News слова Уоллеса.

В Минобороны Польши ранее сообщили, что на польско-белорусскую границу прибыли первые британские солдаты. "Задачей солдат является ремонт временных заграждений, а также обслуживание автомобильных дорог", - говорилось в сообщении ведомства в твиттере.

Ранее на этой неделе на границу Польши и Белоруссии для поддержки польских пограничников прибыли эстонские солдаты. "Эстонские солдаты поддерживают солдат из Польши на польско-белорусской границе. В их задачу входит возведение и ремонт временных заграждений", - сообщило Минобороны Польши.

Напряженность на границе Белоруссии и Польши особенно возросла с начала ноября, когда тысячи мигрантов собрались на границе, многие из них предпринимали попытки прорваться через пограничные заграждения.