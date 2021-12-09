Лондон командирует 140 военных инженеров в Польшу для разрешения миграционного кризиса

Великобритания отправит в Польшу 140 военных инженеров для поддержки польским пограничникам, армии и полиции в урегулировании миграционного кризиса на границе с Белоруссией, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на главу Минобороны Бена Уоллеса.
"Наша приверженность европейской безопасности непоколебима, и мы всегда будем предлагать поддержку нашим союзникам. Эта поддержка невоенного характера окажет содействие польским усилиям в защите их границ", - приводит телеканал Sky News слова Уоллеса.
В Минобороны Польши ранее сообщили, что на польско-белорусскую границу прибыли первые британские солдаты. "Задачей солдат является ремонт временных заграждений, а также обслуживание автомобильных дорог", - говорилось в сообщении ведомства в твиттере.
Ранее на этой неделе на границу Польши и Белоруссии для поддержки польских пограничников прибыли эстонские солдаты. "Эстонские солдаты поддерживают солдат из Польши на польско-белорусской границе. В их задачу входит возведение и ремонт временных заграждений", - сообщило Минобороны Польши.
Напряженность на границе Белоруссии и Польши особенно возросла с начала ноября, когда тысячи мигрантов собрались на границе, многие из них предпринимали попытки прорваться через пограничные заграждения.
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных на границе
Баку и Берлин обсудили перспективы двухстороннего сотрудничества - МИД Азербайджана
Президент Алиев выделил 1 млн манатов на проведение конкурса «Yüksəliş» в 2022 году
Нефть слабо дешевеет на новостях о вводе ковидных ограничений, Brent - $75,15 за баррель
ICAO рассмотрит жалобу Минска на авиационную блокаду со стороны западных стран
Проблемы энергетики стали одной из тем на переговорах премьеров Польши и Италии
В ВОЗ опасаются, что страх перед "омикроном" приведет к созданию чрезмерных запасов вакцин в богатых странах
Число заболевших COVID-19 в Азербайджане превысило 600 тыс. человек
В Карабахе и Восточном Зангезуре с 10 ноября 2020 года в результате подрыва на минах погибли 36 человек, включая 29 гражданских лиц
Компания «EL & EN» подготовит генплан города Исмаиллы
ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на работы по облагораживанию Экопарка
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
В Yelo Bank прошел семинар «Трансформация и Лидерство»
Банк Республика запустил кампанию «Оформи кредит наличными, получи 5% от суммы назад»
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт