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Дальнее зарубежье 09.12.2021 19:50

Лондон командирует 140 военных инженеров в Польшу для разрешения миграционного кризиса

Великобритания отправит в Польшу 140 военных инженеров для поддержки польским пограничникам, армии и полиции в урегулировании миграционного кризиса на границе с Белоруссией, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на главу Минобороны Бена Уоллеса.

"Наша приверженность европейской безопасности непоколебима, и мы всегда будем предлагать поддержку нашим союзникам. Эта поддержка невоенного характера окажет содействие польским усилиям в защите их границ", - приводит телеканал Sky News слова Уоллеса.

В Минобороны Польши ранее сообщили, что на польско-белорусскую границу прибыли первые британские солдаты. "Задачей солдат является ремонт временных заграждений, а также обслуживание автомобильных дорог", - говорилось в сообщении ведомства в твиттере.

Ранее на этой неделе на границу Польши и Белоруссии для поддержки польских пограничников прибыли эстонские солдаты. "Эстонские солдаты поддерживают солдат из Польши на польско-белорусской границе. В их задачу входит возведение и ремонт временных заграждений", - сообщило Минобороны Польши.

Напряженность на границе Белоруссии и Польши особенно возросла с начала ноября, когда тысячи мигрантов собрались на границе, многие из них предпринимали попытки прорваться через пограничные заграждения.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПОЛЬША, ГРАНИЦА, ПОМОЩЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]