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Бизнес и законодательство 09.12.2021 17:43

В Азербайджане зарегистрирована логистическая компания с капиталом в 200 тыс. манатов

Государственная налоговая служба (ГНС) зарегистрировала ООО «Zefer Yolu Logistika» с уставным капиталом в 200 тыс. манатов.

«Официальным представителем ООО является Тарлан Султанлы», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Службе.

Общество прошло регистрацию в налоговых органах 13 октября 2021 года.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГНС, КОМПАНИЯ, РЕГИСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]