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Регион 09.12.2021 17:49

Грузия была приглашена на мероприятие по сотрудничеству на Южном Кавказе, но отказалась - Захарова

Грузия была приглашена на заседание платформы регионального сотрудничества на Южном Кавказе в формате 3+3 (Азербайджан, Армения, Грузия, Турция, РФ и Иран), однако воздержалась от участия, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Представители Грузии были приглашены на это мероприятие, они воздержались от участия в нем", - сказала она в четверг на брифинге.

Дипломат напомнила, что 10 декабря состоится первое заседание консультативного регионального механизма для Южного Кавказа в формате 3+3 на уровне замглав МИД, Россию будет представлять замминистра иностранных дел Андрей Руденко.

Ранее в четверг в МИД Грузии заявили, что не рассматривают возможность участия в формате регионального сотрудничества "3+3". "Мы не рассматриваем участие в указанном формате и, соответственно, на запланированной 10 декабря встрече Грузия не будет представлена", - сказали во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в Тбилиси неоднократно заявляли, что Грузия не сможет участвовать в каких-либо новых региональных форматах, в которых присутствует РФ, в частности, до тех пор, пока Россия не выведет свои войска из Абхазии и Южной Осетии.

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Тэги: РОССИЯ, ГРУЗИЯ, ЗАСЕДАНИЕ, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]