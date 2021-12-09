Грузия была приглашена на мероприятие по сотрудничеству на Южном Кавказе, но отказалась - Захарова

Грузия была приглашена на заседание платформы регионального сотрудничества на Южном Кавказе в формате 3+3 (Азербайджан, Армения, Грузия, Турция, РФ и Иран), однако воздержалась от участия, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Представители Грузии были приглашены на это мероприятие, они воздержались от участия в нем", - сказала она в четверг на брифинге.

Дипломат напомнила, что 10 декабря состоится первое заседание консультативного регионального механизма для Южного Кавказа в формате 3+3 на уровне замглав МИД, Россию будет представлять замминистра иностранных дел Андрей Руденко.

Ранее в четверг в МИД Грузии заявили, что не рассматривают возможность участия в формате регионального сотрудничества "3+3". "Мы не рассматриваем участие в указанном формате и, соответственно, на запланированной 10 декабря встрече Грузия не будет представлена", - сказали во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в Тбилиси неоднократно заявляли, что Грузия не сможет участвовать в каких-либо новых региональных форматах, в которых присутствует РФ, в частности, до тех пор, пока Россия не выведет свои войска из Абхазии и Южной Осетии.