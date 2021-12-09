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Внешняя политика 09.12.2021 18:01

Баку и Берлин обсудили перспективы двухстороннего сотрудничества - МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг провел встречу с послом Германии в Баку Вольфгангом Манигом, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

В ходе встречи, Маниг отметил, что новое правительство и новый канцлер ФРГ придают большое значение укреплению отношений с Азербайджаном. Было подчеркнуто, что отношения между двумя странами имеют стратегическое значение, особенно в сфере энергетики.

«Говоря о намерениях нового правительства перейти на альтернативную энергетику в Германии, посол отметил, что природный газ играет роль переходной энергии в этом отношении», - подчеркивает МИД.

Министр, в свою очередь, отметил, что Азербайджан, являясь энергетическим партнёром Европы, в том числе Германии, заинтересован в сотрудничестве в области зеленой энергии. "Вопросы зеленой энергетики и климата находятся в повестке дня правительства Азербайджана", - отметил Байрамов.

Стороны обменялись мнениями по вопросам обеспечения мира и безопасности в регионе в постконфликтный период, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИД, ГЕРМАНИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]