Баку и Берлин обсудили перспективы двухстороннего сотрудничества - МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг провел встречу с послом Германии в Баку Вольфгангом Манигом, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.
В ходе встречи, Маниг отметил, что новое правительство и новый канцлер ФРГ придают большое значение укреплению отношений с Азербайджаном. Было подчеркнуто, что отношения между двумя странами имеют стратегическое значение, особенно в сфере энергетики.
«Говоря о намерениях нового правительства перейти на альтернативную энергетику в Германии, посол отметил, что природный газ играет роль переходной энергии в этом отношении», - подчеркивает МИД.
Министр, в свою очередь, отметил, что Азербайджан, являясь энергетическим партнёром Европы, в том числе Германии, заинтересован в сотрудничестве в области зеленой энергии. "Вопросы зеленой энергетики и климата находятся в повестке дня правительства Азербайджана", - отметил Байрамов.
Стороны обменялись мнениями по вопросам обеспечения мира и безопасности в регионе в постконфликтный период, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Х.Насирзаде
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