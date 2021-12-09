ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных на границе

Минобороны Азербайджана сообщает об очередном обстреле позиций азербайджанских военных в Кельбаджарском направлении границы со стороны ВС Армении.

"9 декабря около 15:00 армянские воинские подразделения с боевых позиций, расположенных в направлении Басаркечарского района, обстреляли позиции азербайджанской армии в Кельбаджарском районе", - подчеркивает Минобороны.

По данным ведомства, азербайджанская сторона предприняла ответные меры.

"Оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений", - указывает Минобороны Азербайджана.