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Дальнее зарубежье 09.12.2021 18:45

Россия осуждает удары Израиля по Сирии в районе Латакии - МИД РФ

Россия осуждает удары по сирийской территории, которые на днях Израиль нанес в районе Латакии, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы осуждаем, как вы сказали, подобные действия", - сказала Захарова на брифинге.

Она подчеркнула, что российская сторона "против того, чтобы Сирия превращалась в арену противостояния между третьими странами".

Во вторник сирийские СМИ сообщали, что в порту Латакии вспыхнул пожар в результате ракетного удара Израиля. До пяти ракет, пущенных с самолетов, попали в контейнерную площадку главного торгового порта Сирии, который играет важную роль в доставке продовольствия и товаров первой необходимости в страну. В результате ракетного удара несколько контейнеров загорелись.

Издание "Гаарец" со ссылкой на информированные источники сообщило, что израильские удары были направлены против груза вооружений, предназначенных для иранских ополченцев в Сирии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, СИРИЯ, ИЗРАИЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]