Россия осуждает удары Израиля по Сирии в районе Латакии - МИД РФ

Россия осуждает удары по сирийской территории, которые на днях Израиль нанес в районе Латакии, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы осуждаем, как вы сказали, подобные действия", - сказала Захарова на брифинге.
Она подчеркнула, что российская сторона "против того, чтобы Сирия превращалась в арену противостояния между третьими странами".
Во вторник сирийские СМИ сообщали, что в порту Латакии вспыхнул пожар в результате ракетного удара Израиля. До пяти ракет, пущенных с самолетов, попали в контейнерную площадку главного торгового порта Сирии, который играет важную роль в доставке продовольствия и товаров первой необходимости в страну. В результате ракетного удара несколько контейнеров загорелись.
Издание "Гаарец" со ссылкой на информированные источники сообщило, что израильские удары были направлены против груза вооружений, предназначенных для иранских ополченцев в Сирии.
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