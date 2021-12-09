Боррель и новая глава МИД ФРГ Бербок обсудили Россию, Белоруссию, Китай

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в четверг провел встречу с новым министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в ходе ее первого визита в Брюссель и обменялся с ней мнениями по темам России и Китая.
"Мы обсуждали наращивание Россией военного потенциала близ границы с Украиной. Позвольте мне воспользоваться возможностью, чтобы вновь заверить в нашей безоговорочной приверженности поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил Боррель журналистам по итогам встречи.
Также, по его словам, стороны обсудили Китай, Белоруссию, Иран, Западные Балканы и другие вопросы.
В свою очередь Бербок сообщила, что на встрече обсуждалась ситуация в Белоруссии и на белорусско-польской границе.
"Мы согласились в том, что Евросоюз должен продолжать давление на власти в Минске. Мы также подчеркнули нашу общую солидарность по отношению к Украине", - сказала глава МИД ФРГ.
Накануне пресс-служба МИД ФРГ сообщила, что Бербок в среду вечером отправляется в первую командировку в должности министра, она посетит Париж, Брюссель и Варшаву, а темой переговоров, в том числе будет Россия.
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