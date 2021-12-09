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Дальнее зарубежье 09.12.2021 19:15

Боррель и новая глава МИД ФРГ Бербок обсудили Россию, Белоруссию, Китай

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в четверг провел встречу с новым министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в ходе ее первого визита в Брюссель и обменялся с ней мнениями по темам России и Китая.

"Мы обсуждали наращивание Россией военного потенциала близ границы с Украиной. Позвольте мне воспользоваться возможностью, чтобы вновь заверить в нашей безоговорочной приверженности поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявил Боррель журналистам по итогам встречи.

Также, по его словам, стороны обсудили Китай, Белоруссию, Иран, Западные Балканы и другие вопросы.

В свою очередь Бербок сообщила, что на встрече обсуждалась ситуация в Белоруссии и на белорусско-польской границе.

"Мы согласились в том, что Евросоюз должен продолжать давление на власти в Минске. Мы также подчеркнули нашу общую солидарность по отношению к Украине", - сказала глава МИД ФРГ.

Накануне пресс-служба МИД ФРГ сообщила, что Бербок в среду вечером отправляется в первую командировку в должности министра, она посетит Париж, Брюссель и Варшаву, а темой переговоров, в том числе будет Россия.

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Тэги: ЕС, ДИАЛОГ, ФРГ, БОРРЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]