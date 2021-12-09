Афганские талибы начали формировать регулярные вооруженные силы, для этого создана специальная комиссия

Захватившее в августе власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (террористическая организация) создала специальную комиссию по формированию регулярных вооруженных сил движения, сообщил вечером в четверг пресс-центр министерства обороны талибов.
"Под руководством министерства национальной обороны сегодня был официально создан рабочий комитет из 20 человек, который представит полезные и эффективные планы по формированию афганской национальной армии", - говорится в сообщении.
"Этот комитет из 20 членов несет ответственность за организацию формирования преданной, дисциплинированной, оснащенной, честной и ответственной армии в рамках министерства обороны на основе потребностей правительства и исламской системы как можно скорее, чтобы обеспечить безопасность и мир народа страны", - сообщает пресс-центр военного ведомства.
9 декабря, по сообщению пресс-центра, исполняющий обязанности министра национальной обороны (талибов) мавлави Мухаммад Якуб Муджахид провел первое заседание руководства Минобороны, в котором приняли участие командиры армейских корпусов.
"Глава Минобороны, заслушав отчеты и предложения руководства корпуса по ускорению работ, активизации формирования бригад и воинских частей, контролю и охране границ, обеспечению безопасности более совершенными методами, дал необходимые инструкции", - информирует пресс-центр.
В этот же день в министерстве обороны начальник штаба Кари Фассихуддин Фитрат официально представил личному составу главнокомандующего ВВС Мавлави Амануддина Мансура.
"Пилоты и экипажи ВВС, проживающие за границей, могут вернуться в свои дома и к своим обязанностям, принять участие в строительстве своей системы и страны, поскольку опасности для них нет", - заявил начальник штаба Вооруженных сил талибов, чьи слова цитирует сайт военного ведомства.
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанских военных на границе
Баку и Берлин обсудили перспективы двухстороннего сотрудничества - МИД Азербайджана
Президент Алиев выделил 1 млн манатов на проведение конкурса «Yüksəliş» в 2022 году
Нефть слабо дешевеет на новостях о вводе ковидных ограничений, Brent - $75,15 за баррель
ICAO рассмотрит жалобу Минска на авиационную блокаду со стороны западных стран
Проблемы энергетики стали одной из тем на переговорах премьеров Польши и Италии
В ВОЗ опасаются, что страх перед "омикроном" приведет к созданию чрезмерных запасов вакцин в богатых странах
Число заболевших COVID-19 в Азербайджане превысило 600 тыс. человек
В Карабахе и Восточном Зангезуре с 10 ноября 2020 года в результате подрыва на минах погибли 36 человек, включая 29 гражданских лиц
Компания «EL & EN» подготовит генплан города Исмаиллы
ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на работы по облагораживанию Экопарка
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
В Yelo Bank прошел семинар «Трансформация и Лидерство»
Банк Республика запустил кампанию «Оформи кредит наличными, получи 5% от суммы назад»
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт