Столтенберг продолжает призывать к диалогу в рамках Совета Россия-НАТО

В Североатлантическом альянсе все еще надеются на то, что смогут возобновить диалог с Москвой в рамках Совета Россия-НАТО (СРН), заявил в четверг генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Предложение все еще в силе", - сказал он журналистам.

При этом Столтенберг констатировал, что Россия по-прежнему не отвечает на эти призывы к диалогу.

Генсек НАТО на протяжении нескольких месяцев выступает с призывом к РФ наладить взаимодействие в рамках СРН.