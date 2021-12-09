Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9271 RUR   0.0231 GBR   2.2461 TRY   0.1245

Цена на нефть

08.12 $/bbl   WTI 72.36 0.31 Brent 75.82 0.38

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 09.12.2021 20:47

Столтенберг продолжает призывать к диалогу в рамках Совета Россия-НАТО

В Североатлантическом альянсе все еще надеются на то, что смогут возобновить диалог с Москвой в рамках Совета Россия-НАТО (СРН), заявил в четверг генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Предложение все еще в силе", - сказал он журналистам.

При этом Столтенберг констатировал, что Россия по-прежнему не отвечает на эти призывы к диалогу.

Генсек НАТО на протяжении нескольких месяцев выступает с призывом к РФ наладить взаимодействие в рамках СРН.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАТО, РОССИЯ, ДИАЛОГ


Похожие новости


Путин заявил Байдену, что РФ заинтересована в получении гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении - Кремль Россию беспокоят заявления относительно возможного присутствия военных НАТО на Украине - Песков Тема российских войск близ Украины станет одной из центральных на встрече глав МИД НАТО - Столтенберг Блинкен обсудил с генсеком НАТО действия России на границе с Украиной - госдеп США Генсек НАТО призвал Россию к прозрачности Поставки НАТО современного оружия Украине могут привести к катастрофе - Песков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]