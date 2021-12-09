Нефть слабо дешевеет на новостях о вводе ковидных ограничений, Brent - $75,15 за баррель

Нефть эталонных марок слабо дешевеет в ходе вечерних торгов в четверг.

Отрицательной динамике котировок способствуют новости о введении ковидных ограничений в некоторых странах, несмотря на то, что ученые и фармкомпании ранее давали понять, что новый штамм COVID-19 может не вызвать экономической рецессии, как это предполагал рынок.

"Заявление производителей вакцин BioNTech и Pfizer о том, что три дозы вакцины от COVID-19 обеспечивает достаточный уровень защиты от "омикрона", стало положительной новостью для прогнозов спроса. Но этого оказалось недостаточно для того, чтобы развеять опасения некоторых стран", - написали аналитики Rystad Energy в ежедневном комментарии.

Власти Великобритании днем ранее постановили компаниям перевести сотрудников на удаленный режим работы. В Дании закрыли рестораны, бары и школы, а в Китае запретили групповые туристические поездки из провинции Гуандун.

"Сейчас очевидно, что, хотя "омикрон" может быть не таким опасным для мирового рынка, как первоначально опасался рынок, некоторые временные последствия неизбежны для спроса на нефть", - добавили аналитики Rystad Energy.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:57 в четверг составляет $75,15 за баррель, что на $0,67 (0,88%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,69 за баррель, что на $0,67 (0,93%) меньше итогового значения предыдущей сессии.

Кроме того, рынок следит за развитием ситуации в Китае, который является одним из крупнейших в мире потребителей энергоресурсов. Новости о присвоении крупному застройщику страны China Evergrande рейтинга "ограниченный дефолт" агентством Fitch усиливает опасения участников рынка относительно роста экономики Китая.

В случае дальнейшего замедления темпов роста ВВП страны, вероятно, последует сокращение импорта нефти и потребления нефтеперерабатывающими заводами в КНР, что повлечет за собой падение цен на нефть, пишет Rystad Energy.