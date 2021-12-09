В ВОЗ беспокоются о том, что богатые страны снова начнут на всякий случай складировать вакцины и приостановят их поставки другим государствам из-за страха перед новым штаммом коронавируса COVID-19 "омикрон", сообщает в четверг агентство Associated Press.

"Пока мы постепенного приближаемся к пониманию ситуации с "омикроном", существует риск того, что глобальные поставки вакцин снова уступят место накоплению вакцин странами с высоким уровнем дохода", - заявила руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт ОБрайен после заседания группы экспертов по вакцинации.

В ВОЗ повторили свой совет странам с высоким уровнем вакцинации фокусироваться не на распространении "бустерных" доз среди своего населения, а на отправке вакцин в страны с низким уровнем дохода, которые в значительной степени не имеют доступа к вакцинам.

Ранее в этом году генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус неоднократно призывал страны, которые вакцинировали большую часть населения, поделиться вакцинами с остальными, чтобы вакцинировать как минимум 40% населения каждой страны в мире к концу этого года и 70% к середине следующего года. Также глава ВОЗ призывал на время наложить мораторий на введение третьей дозы вакцины от COVID-19, чтобы больше вакцин было доставлено в страны, где многие люди еще не получили ни одного укола.