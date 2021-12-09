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Здравоохранение 09.12.2021 21:55

В ВОЗ опасаются, что страх перед "омикроном" приведет к созданию чрезмерных запасов вакцин в богатых странах

В ВОЗ беспокоются о том, что богатые страны снова начнут на всякий случай складировать вакцины и приостановят их поставки другим государствам из-за страха перед новым штаммом коронавируса COVID-19 "омикрон", сообщает в четверг агентство Associated Press.

"Пока мы постепенного приближаемся к пониманию ситуации с "омикроном", существует риск того, что глобальные поставки вакцин снова уступят место накоплению вакцин странами с высоким уровнем дохода", - заявила руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт ОБрайен после заседания группы экспертов по вакцинации.

В ВОЗ повторили свой совет странам с высоким уровнем вакцинации фокусироваться не на распространении "бустерных" доз среди своего населения, а на отправке вакцин в страны с низким уровнем дохода, которые в значительной степени не имеют доступа к вакцинам.

Ранее в этом году генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус неоднократно призывал страны, которые вакцинировали большую часть населения, поделиться вакцинами с остальными, чтобы вакцинировать как минимум 40% населения каждой страны в мире к концу этого года и 70% к середине следующего года. Также глава ВОЗ призывал на время наложить мораторий на введение третьей дозы вакцины от COVID-19, чтобы больше вакцин было доставлено в страны, где многие люди еще не получили ни одного укола.

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Тэги: МИР, ВОЗ, ВАКЦИНЫ, ОПАСЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]