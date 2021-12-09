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США, ужесточив санкции против Ирана, выстрелят себе в ногу - замглавы МИД РФ

Ужесточение санкций против Ирана станет "выстрелом в ногу" для Вашингтона, отдалит восстановление иранской ядерной сделки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Американцы глубоко уверены, как я понимаю, что их сочетание диалога и нажима дает результаты везде, в отношениях со всеми странами, политика которых их устраивает. Но это не так", - сказал Рябков, комментируя сообщения о возможности ужесточения антииранских санкций.

"Санкции мешают дипломатии, мешают диалогу, поэтому если они будут дальше наращивать санкционное воздействие на Иран, я думаю, они выстрелят себе в ногу. Они уменьшат шансы на нужное им и всему международному сообществу решение", - добавил замглавы МИД РФ.

Ранее западные СМИ со ссылкой на Госдепартамент США сообщили, что Вашингтон рассматривает возможность ужесточения санкций против Ирана на фоне пробуксовки переговоров по СВПД.

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Тэги: РОССИЯ, США, ИРАН, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]