США, ужесточив санкции против Ирана, выстрелят себе в ногу - замглавы МИД РФ

Ужесточение санкций против Ирана станет "выстрелом в ногу" для Вашингтона, отдалит восстановление иранской ядерной сделки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Американцы глубоко уверены, как я понимаю, что их сочетание диалога и нажима дает результаты везде, в отношениях со всеми странами, политика которых их устраивает. Но это не так", - сказал Рябков, комментируя сообщения о возможности ужесточения антииранских санкций.
"Санкции мешают дипломатии, мешают диалогу, поэтому если они будут дальше наращивать санкционное воздействие на Иран, я думаю, они выстрелят себе в ногу. Они уменьшат шансы на нужное им и всему международному сообществу решение", - добавил замглавы МИД РФ.
Ранее западные СМИ со ссылкой на Госдепартамент США сообщили, что Вашингтон рассматривает возможность ужесточения санкций против Ирана на фоне пробуксовки переговоров по СВПД.
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