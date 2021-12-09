Защита внешних границ Евросоюза будет одной из главных задач Франции во главе Совета ЕС - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон одной из задач предстоящего с 1 января 2022 года французского председательства в Совете ЕС назвал "строительство мощной в мире и полностью суверенной Европы", что, в частности, предусматривает защиту внешних границ Евросоюза.

"Суверенная Европа - это, прежде всего, и для меня это первый аспект, - Европа, способная контролировать свои границы", - сказал Макрон в четверг на пресс-конференции в Париже, представляя программу шестимесячного председательства Франции.

По его словам, в последние недели важность этой задачи показал "кризис на восточной границе" Европейского союза.

"Защищать наши границы - это необходимое условие для того, чтобы одновременно обеспечить безопасность европейцев, принять миграционный вызов и избежать драм, которые мы пережили, ситуаций высокой напряженности, которые мы пережили, гибридных войн, которым мы сегодня противостоим на границе с Белоруссией, но также и человеческих драм, являющихся прямым следствием этого из-за организованного трафика (мигрантов - ИФ), какую мы пережили на Ла-Манше несколько недель назад", - продолжил президент.

Он призвал обеспечить такой Евросоюз, который умеет защищать свои границы и реорганизует миграционный механизм в интересах защиты ЕС. Для этого, по его мнению, необходимо реорганизовать Шенгенское пространство, что Франция планирует инициировать во время своего председательства, исходя из двух приоритетов.

Первый - учреждение механизма политического руководства этой проблематикой, как это было сделано на министерском уровне для зоны евро созданием Еврогруппы. Соответствующие профильные министры стран ЕС также должны регулярно совещаться по Шенгенскому пространству, чтобы обеспечивать политическое руководство контролем над границами.

"Это предварительное условие свободного перемещения внутри Шенгенского пространства", - считает Макрон.

Второй приоритет - создание механизма "срочной поддержки на границах в случаях кризисов". "Когда государство-член внезапно окажется перед лицом кризиса, требующего усилить контроль на внешних границах нашего союза, как мы это пережили недавно еще раз, оно должно рассчитывать на поддержку FRONTEX, совместного (европейского - ИФ) агентства, которое для этого предназначено, но также на солидарное подкрепление со стороны государств-членов силами полицейских, жандармов и оснащением", - объяснил французский президент.

Он также отнёс к вопросу пограничного контроля "улучшение европейской организации по вопросу миграции", имея в виду работу со странами происхождения и транзита миграции с целью борьбы против контрабанды людей для защиты внешних границ ЕС. Должны быть гармонизированы европейские правила убежища и управления беженцами и мигрантами, находящимися на территории Евросоюза, заявил Макрон.