Макрон заявляет, что планирует на следующей неделе контакты с Путиным и Зеленским

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг заявил, что на следующей неделе планирует контакты с российским президентом Владимиром Путиным и главой украинского государства Владимиром Зеленским для обсуждения ситуации вокруг Украины.
"Наше желание - это взаимодействовать в контакте с Зеленским, которого я увижу в среду, и в контакте с Путиным, с которым я поговорю на следующей неделе, чтобы оживить этот формат ("нормандский" - ИФ) и политический процесс в целом", - сказал Макрон на пресс-конференции.
"Наша цель, европейцев, и США, наших партнёров, - это быть на стороне Украины, чтобы обеспечивать ее защиту, но также обеспечивать мирную ситуацию в регионе", - отметил он.
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