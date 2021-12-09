США и Грузия продолжат сотрудничество в оборонной сфере в рамках новой программы

Сотрудничество в сфере обороны между США и Грузией после завершения совместной программы GDRP ("Программа готовности обороны Грузии") продолжится в рамках новой программы GDDEI (Georgia Defense and Deterrence Enhancement Initiative, "Инициатива Грузии по усилению обороны и сдерживания"), сообщило посольство США в Тбилиси.
"GDDEI прямо исходит из достижений GDRP и демонстрирует постоянную преданность Соединенных Штатов в отношении Грузии и значимость стратегического партнерства между США и Грузией", - говорится в сообщении.
По информации посольства, итоги GDRP и процесс перехода на программу GDDEI обсудил в четверг на встрече с представителями Минобороны Грузии замдиректора по партнерству, сотрудничеству в области безопасности и космического потенциала Европейского командования США бригадный генерал Эдвард Воан.
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