США и Грузия продолжат сотрудничество в оборонной сфере в рамках новой программы

Сотрудничество в сфере обороны между США и Грузией после завершения совместной программы GDRP ("Программа готовности обороны Грузии") продолжится в рамках новой программы GDDEI (Georgia Defense and Deterrence Enhancement Initiative, "Инициатива Грузии по усилению обороны и сдерживания"), сообщило посольство США в Тбилиси.

"GDDEI прямо исходит из достижений GDRP и демонстрирует постоянную преданность Соединенных Штатов в отношении Грузии и значимость стратегического партнерства между США и Грузией", - говорится в сообщении.

По информации посольства, итоги GDRP и процесс перехода на программу GDDEI обсудил в четверг на встрече с представителями Минобороны Грузии замдиректора по партнерству, сотрудничеству в области безопасности и космического потенциала Европейского командования США бригадный генерал Эдвард Воан.