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Регион 09.12.2021 23:48

США и Грузия продолжат сотрудничество в оборонной сфере в рамках новой программы

Сотрудничество в сфере обороны между США и Грузией после завершения совместной программы GDRP ("Программа готовности обороны Грузии") продолжится в рамках новой программы GDDEI (Georgia Defense and Deterrence Enhancement Initiative, "Инициатива Грузии по усилению обороны и сдерживания"), сообщило посольство США в Тбилиси.

"GDDEI прямо исходит из достижений GDRP и демонстрирует постоянную преданность Соединенных Штатов в отношении Грузии и значимость стратегического партнерства между США и Грузией", - говорится в сообщении.

По информации посольства, итоги GDRP и процесс перехода на программу GDDEI обсудил в четверг на встрече с представителями Минобороны Грузии замдиректора по партнерству, сотрудничеству в области безопасности и космического потенциала Европейского командования США бригадный генерал Эдвард Воан.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, США, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]