В Армении задержали пятерых военных, которых передал Азербайджан, их обвиняют в нарушении несения службы

Пятеро из возвращенных при посредничестве России 4 декабря из Азербайджана десяти армянских военнопленных задержаны, сообщает Следственный комитет Армении.

"Пятеро из десяти возвращенных военнослужащих задержаны. Они обвиняются по статье "нарушение правил несения боевого дежурства или боевой службы, совершенные во время военного положения, войны или в боевой обстановке", - сообщили в СК армянским СМИ.

В суд представлено ходатайство об их аресте.

Как сообщалось, Азербайджан 4 декабря передал Армении десять военнослужащих, задержанных 16 ноября. В правительстве Армении подтвердили возвращение Азербайджаном десяти армянских военнослужащих, попавших в плен 16 ноября на восточном участке армяно-азербайджанской границы, среди возвращенных есть майор, старший лейтенант, лейтенант.