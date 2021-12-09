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Регион 09.12.2021 23:45

В Армении задержали пятерых военных, которых передал Азербайджан, их обвиняют в нарушении несения службы

Пятеро из возвращенных при посредничестве России 4 декабря из Азербайджана десяти армянских военнопленных задержаны, сообщает Следственный комитет Армении.

"Пятеро из десяти возвращенных военнослужащих задержаны. Они обвиняются по статье "нарушение правил несения боевого дежурства или боевой службы, совершенные во время военного положения, войны или в боевой обстановке", - сообщили в СК армянским СМИ.

В суд представлено ходатайство об их аресте.

Как сообщалось, Азербайджан 4 декабря передал Армении десять военнослужащих, задержанных 16 ноября. В правительстве Армении подтвердили возвращение Азербайджаном десяти армянских военнослужащих, попавших в плен 16 ноября на восточном участке армяно-азербайджанской границы, среди возвращенных есть майор, старший лейтенант, лейтенант.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВОЕННЫЕ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]