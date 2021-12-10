Экономика Афганистана рушится, его медицина и энергетика не выдержат без помощи мирового сообщества

Экономика Афганистана переживает коллапс, и странам-донорам необходима оказать дополнительную помощь стране, чтобы такие ее базовые сферы как энергетика, образование, медицина могли продолжить функционировать, заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
"Мы видим, как экспоненциально развивается коллапс экономики. С каждой неделей он становится все более устрашающим", - заявил он в интервью агентству Associated Press (AP).
По его словам, страна также нуждается во вливаниях наличности, поскольку банковская система Афганистана во многом парализована. Гриффитс призвал международное сообщество остановить "свободное падение" афганской экономики, пока это не привело к новым смертям, и подчеркнул, что пересмотрел свой прогноз относительно того, что Афганистану в условиях предоставления одной лишь гуманитарной помощи удастся перенести эту зиму.
Кроме того, он упомянул проблемы с поставками электроэнергии в Афганистане: так, по данным Гриффитса, до 80% источников ее выработки грозит отключение. Замгенсека ООН также указал на трудности с выплатой зарплат гражданским служащим. Согласно его данным, 4 млн афганских детей не ходят в школы, а еще 9 млн вскоре перестанут, потому что 70% учителей не получали жалование с августа.
Гриффитс также сказал, что, хотя ООН просит США и другие страны-доноры направить больше денег в Афганистан, однако эти средства поступят непосредственно учителям, врачам, поставщикам-электричества, минуя движение "Талибан". Он сообщил, что 21 декабря отправится в Вашингтон на встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном для обсуждения гуманитарной помощи для Афганистана.
Он добавил, что ООН до 31 января 2022 года планирует собрать $700 млн для поддержки базовых услуг для жителей Афганистана.
Движение "Талибан" на фоне вывода войск США и НАТО из Афганистана в августе захватило практически без боя почти все провинции страны. 15 августа талибы заняли Кабул, президент Ашраф Гани и его ближний круг бежали из страны. Эвакуация иностранных граждан и тех, кто работал с иностранными миссиями в Афганистане, длилась до конца месяца.
AP напоминает, что впоследствии $9 млрд резервов банка Афганистана, находившиеся в основном в США, были заморожены. Еще $450 млн заморозил Международный валютный фонд.
Минобороны Азербайджана сообщает об обстреле своих позиций на границе с Арменией
Назарбаев предлагает пригласить Азербайджан в ЕАЭС в качестве страны-наблюдателя
Инвестиции в создание предприятий в промпарке Агдама на краткосрочный период оцениваются до 25 млн манатов, на долгосрочный – в 100 млн манатов
Капвложения в экономику Азербайджана в январе-ноябре сократились на 11%
Промпроизводство в Азербайджане в январе-ноябре выросло на 5,5%
Lufthansa возобновила прямые рейсы по маршруту Франкфурт-Баку
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане превышает $425
Скончался старший сержант ГПС Азербайджана
Минобразования направит 345 тыс. манатов на подготовку ПСД капремонта профлицеев в регионах
Компания «EL & EN» подготовит генплан города Исмаиллы
ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на работы по облагораживанию Экопарка
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
В Yelo Bank прошел семинар «Трансформация и Лидерство»
Банк Республика запустил кампанию «Оформи кредит наличными, получи 5% от суммы назад»
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт