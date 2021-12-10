Экономика Афганистана рушится, его медицина и энергетика не выдержат без помощи мирового сообщества

Экономика Афганистана переживает коллапс, и странам-донорам необходима оказать дополнительную помощь стране, чтобы такие ее базовые сферы как энергетика, образование, медицина могли продолжить функционировать, заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

"Мы видим, как экспоненциально развивается коллапс экономики. С каждой неделей он становится все более устрашающим", - заявил он в интервью агентству Associated Press (AP).

По его словам, страна также нуждается во вливаниях наличности, поскольку банковская система Афганистана во многом парализована. Гриффитс призвал международное сообщество остановить "свободное падение" афганской экономики, пока это не привело к новым смертям, и подчеркнул, что пересмотрел свой прогноз относительно того, что Афганистану в условиях предоставления одной лишь гуманитарной помощи удастся перенести эту зиму.

Кроме того, он упомянул проблемы с поставками электроэнергии в Афганистане: так, по данным Гриффитса, до 80% источников ее выработки грозит отключение. Замгенсека ООН также указал на трудности с выплатой зарплат гражданским служащим. Согласно его данным, 4 млн афганских детей не ходят в школы, а еще 9 млн вскоре перестанут, потому что 70% учителей не получали жалование с августа.

Гриффитс также сказал, что, хотя ООН просит США и другие страны-доноры направить больше денег в Афганистан, однако эти средства поступят непосредственно учителям, врачам, поставщикам-электричества, минуя движение "Талибан". Он сообщил, что 21 декабря отправится в Вашингтон на встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном для обсуждения гуманитарной помощи для Афганистана.

Он добавил, что ООН до 31 января 2022 года планирует собрать $700 млн для поддержки базовых услуг для жителей Афганистана.

Движение "Талибан" на фоне вывода войск США и НАТО из Афганистана в августе захватило практически без боя почти все провинции страны. 15 августа талибы заняли Кабул, президент Ашраф Гани и его ближний круг бежали из страны. Эвакуация иностранных граждан и тех, кто работал с иностранными миссиями в Афганистане, длилась до конца месяца.

AP напоминает, что впоследствии $9 млрд резервов банка Афганистана, находившиеся в основном в США, были заморожены. Еще $450 млн заморозил Международный валютный фонд.