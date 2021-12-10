Количество случаев заболевания COVID-19 В Южной Корее третий день подряд превышает 7 тыс

В Южной Корее третий день подряд фиксируют свыше 7 тыс. случаев заболевания коронавирусом, что является рекордным показателем с начала пандемии, сообщает агентство Associated Press (AP).
"Если будет очевидно, что в ближайшие несколько дней нам не удастся изменить в лучшую сторону эту кризисную ситуацию, у правительства не будет другого выбора, кроме как применить чрезвычайные антивирусные меры, включая усиленное социальное дистанцирование", - цитирует AP слова премьер-министра Южной Кореи Кима Бу Гема.
Он добавил, что власти издали административные распоряжения, требующие, чтобы больницы по всей стране выделили еще 2 тыс. мест для пациентов с COVID-19.
Правительство также ускорит бустерную вакцинацию, сократив временной интервал между второй и третьей дозой с 4-5 месяцев до 3 месяцев, начиная со следующей недели.
5300 из 7022 случаев заболевания, выявленных в пятницу, пришлись на южнокорейскую столицу - Сеул, информирует корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).
Около 81% населения Южной Кореи полностью привиты, а 10% людей сделали бустерную вакцинацию.
Ранее сообщалось, что предыдущий рекорд в 5 тыс. 352 случая был установлен в субботу.
Минобороны Азербайджана сообщает об обстреле своих позиций на границе с Арменией
Назарбаев предлагает пригласить Азербайджан в ЕАЭС в качестве страны-наблюдателя
Инвестиции в создание предприятий в промпарке Агдама на краткосрочный период оцениваются до 25 млн манатов, на долгосрочный – в 100 млн манатов
Капвложения в экономику Азербайджана в январе-ноябре сократились на 11%
Промпроизводство в Азербайджане в январе-ноябре выросло на 5,5%
Lufthansa возобновила прямые рейсы по маршруту Франкфурт-Баку
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане превышает $425
Скончался старший сержант ГПС Азербайджана
Минобразования направит 345 тыс. манатов на подготовку ПСД капремонта профлицеев в регионах
Компания «EL & EN» подготовит генплан города Исмаиллы
ЖКХ Гянджи направит почти 10 млн манатов на работы по облагораживанию Экопарка
Азербайджан c 2004г направил свыше 90 млрд манатов на развитие регионов
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
В Yelo Bank прошел семинар «Трансформация и Лидерство»
Банк Республика запустил кампанию «Оформи кредит наличными, получи 5% от суммы назад»
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт