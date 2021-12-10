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Количество случаев заболевания COVID-19 В Южной Корее третий день подряд превышает 7 тыс

В Южной Корее третий день подряд фиксируют свыше 7 тыс. случаев заболевания коронавирусом, что является рекордным показателем с начала пандемии, сообщает агентство Associated Press (AP).

"Если будет очевидно, что в ближайшие несколько дней нам не удастся изменить в лучшую сторону эту кризисную ситуацию, у правительства не будет другого выбора, кроме как применить чрезвычайные антивирусные меры, включая усиленное социальное дистанцирование", - цитирует AP слова премьер-министра Южной Кореи Кима Бу Гема.

Он добавил, что власти издали административные распоряжения, требующие, чтобы больницы по всей стране выделили еще 2 тыс. мест для пациентов с COVID-19.

Правительство также ускорит бустерную вакцинацию, сократив временной интервал между второй и третьей дозой с 4-5 месяцев до 3 месяцев, начиная со следующей недели.

5300 из 7022 случаев заболевания, выявленных в пятницу, пришлись на южнокорейскую столицу - Сеул, информирует корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

Около 81% населения Южной Кореи полностью привиты, а 10% людей сделали бустерную вакцинацию.

Ранее сообщалось, что предыдущий рекорд в 5 тыс. 352 случая был установлен в субботу.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КОРОНАВИРУС, АНТИРЕКОРД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]