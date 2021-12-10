Китай вывел на орбиту группу спутников для исследования Земли

Китай успешно вывел на орбиту ряд спутников серии "Шицзянь-6" для исследования Земли, сообщила в пятницу Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

"Спутники "Шицзянь-6 05", были запущены ракетой-носителем "Чанчжэн-4B" в 8:11 по Пекинскому времени (3:11 мск). Аппараты успешно выведены на штатную орбиту", - говорится в сообщении CASC.

Ракета стартовала со стартовой площадки космодрома Цзюцюань, расположенном в автономном районе Внутренняя Монголия на северо-востоке Китая.

По информации разработчиков, спутники будут использоваться для исследования космического пространства и испытания новой технологии, название и суть которой CASC не уточнила.

Спутники серии "Шицзянь-6" разрабатываются Шанхайской академией космических технологий и компанией-производителем спутников Dongfanghong в интересах Китайской академии космических технологий (CAST) для исследования космической среды и радиации. Находясь на орбите, аппараты "Шицзянь-6" отслеживают и регистрируют изменения в атмосфере. Они также используются специалистами для проведения различных экспериментов на низкой околоземной орбите.

В корпорации отметили, что этот запуск стал 400-м для серии ракет-носителей "Чанчжэн".