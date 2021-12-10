Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9205 RUR   0.0231 GBR   2.248 TRY   0.1232

Цена на нефть

09.12 $/bbl +/- WTI 70.94 -1.42 Brent 74.42 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 10.12.2021 13:05

Китай вывел на орбиту группу спутников для исследования Земли

Китай успешно вывел на орбиту ряд спутников серии "Шицзянь-6" для исследования Земли, сообщила в пятницу Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

"Спутники "Шицзянь-6 05", были запущены ракетой-носителем "Чанчжэн-4B" в 8:11 по Пекинскому времени (3:11 мск). Аппараты успешно выведены на штатную орбиту", - говорится в сообщении CASC.

Ракета стартовала со стартовой площадки космодрома Цзюцюань, расположенном в автономном районе Внутренняя Монголия на северо-востоке Китая.

По информации разработчиков, спутники будут использоваться для исследования космического пространства и испытания новой технологии, название и суть которой CASC не уточнила.

Спутники серии "Шицзянь-6" разрабатываются Шанхайской академией космических технологий и компанией-производителем спутников Dongfanghong в интересах Китайской академии космических технологий (CAST) для исследования космической среды и радиации. Находясь на орбите, аппараты "Шицзянь-6" отслеживают и регистрируют изменения в атмосфере. Они также используются специалистами для проведения различных экспериментов на низкой околоземной орбите.

В корпорации отметили, что этот запуск стал 400-м для серии ракет-носителей "Чанчжэн".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ОРБИТА, СПУТНИКИ


Похожие новости


Китайский зонд достиг орбиты Луны

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]