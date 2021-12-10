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Макроэкономика 10.12.2021 13:22

Белоруссия выплатила по внешнему госдолгу $2 млрд, до конца года направит еще $280 млн

Белоруссия в этом году направила на погашение внешнего госдолга почти $2 млрд, до конца года направит на эти цели еще $280 млн, сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

"Мы рассчитались по внешним долгам в текущем году практически на $2 млрд. И до конца года на эти цели направим еще $280 млн. Таким образом выплаты по внешнему долгу будут обеспечены в текущем году в полном объеме", - сказал Головченко, которого цитирует госагентство БелТА.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕМЬЕР, ВНЕШДОЛГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]