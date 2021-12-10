Белоруссия выплатила по внешнему госдолгу $2 млрд, до конца года направит еще $280 млн

Белоруссия в этом году направила на погашение внешнего госдолга почти $2 млрд, до конца года направит на эти цели еще $280 млн, сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
"Мы рассчитались по внешним долгам в текущем году практически на $2 млрд. И до конца года на эти цели направим еще $280 млн. Таким образом выплаты по внешнему долгу будут обеспечены в текущем году в полном объеме", - сказал Головченко, которого цитирует госагентство БелТА.
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