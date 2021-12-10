Британский суд в пятницу вынесет решение по апелляции Вашингтона на запрет экстрадиции Ассанжа в США

Высокий суд Лондона в пятницу огласит решение в отношении апелляции властей США на запрет экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты, где ему может грозить до 175 лет тюрьмы, сообщают британские СМИ.

По данным СМИ, постановление огласят лорд-главный судья Англии и Уэльса Иэн Бёрнетт и судья апелляционного суда Тимоти Холройд. Заседание суда, как ожидается, начнется в 10:15 по местному времени (13:15 мск).

Британский суд в конце октября приступил к рассмотрению апелляции, поданной американскими властями. Слушания продлились два дня - 27 и 28 октября. США добиваются экстрадиции 50-летнего Ассанжа, поскольку американская прокуратура хочет привлечь его к суду за кражу и раскрытие секретной информации, имеющей отношение к обороне.

В ходе слушаний американская сторона заверила, что в случае экстрадиции Ассанжа США "не будут содержать его в экстремальных и изолированных условиях", а также согласятся на то, чтобы Ассанж отбывал любой срок на родине - в Австралии.

Представитель США юрист Джеймс Льюис назвал ошибочным постановление суда более низкой инстанции в Великобритании, согласно которому экстрадиция Ассанжа в США невозможна из-за психического здоровья основателя Wikileaks.

В документе, где изложены аргументы Льюиса, говорится, что США представили Лондону "пакет гарантий" в связи с беспокойством суда.

В свою очередь адвокат Ассанжа Эдвард Фицджеральд заявил, что обещания Вашингтона являются "расплывчатыми". По словам адвоката, в случае экстрадиции в США нельзя исключать, что "в конечном счете Ассанж будет отправлен в условия экстремальной изоляции", а также сохраняется существенный риск того, что его подзащитный может покончить с собой.

Сам Ассанж принимал участие в слушаниях по видеосвязи из тюрьмы "Белмарш" (Лондон).

В январе 2021 года суд в Лондоне постановил, что экстрадиция в США Ассанжа невозможна. Суд мотивировал это решение опасениями за психическое здоровье основателя Wikileaks. Однако в августе было решено, что правительству США может быть предоставлено больше оснований для обжалования запрета на экстрадицию.

Ассанж изначально попал в британскую тюрьму из-за событий 2012 года. Тогда его обвиняли в Швеции в сексуальных домогательствах, и Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции. Ассанж, выйдя на свободу под залог, не явился в суд и укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где находился семь лет. Позднее власти Швеции закрыли это дело.

В апреле 2019 года в Вестминстерском магистратском суде основателя Wikileaks признали виновным в неявке в суд в 2012 году. Тогда власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks. В начале мая 2019 года суд в Великобритании отправил Ассанжа на 50 недель в тюрьму.

В апреле 2019 года Минюст США сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров для распространения секретных военных документов. Позже судебные власти США объявили о решении предъявить дополнительные обвинения основателю Wikileaks по еще 17 пунктам. Все обвинения, как отмечают американские СМИ, связаны с незаконным получением и обнародованием данных, имеющих отношение к обороне США.

В настоящее время Ассанж отбывает наказание в тюрьме "Белмарш" (Лондон) за нарушение условий освобождения под залог.