В РФ за сутки более 30,8 тыс. новых случаев COVID-19, 1 тыс. 176 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 30 тыс. 873 случая, умерли за сутки 1 тыс. 176 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 30 873 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 261 (7,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

В Москве в пятницу, сообщает оперативный штаб, 3 тыс. 477 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 2 тыс. 267 заболевших, в Московской области - 1 тыс. 712.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 1 тыс. 176 пациентов, больше всего скончавшихся в Москве - 89, в Московской области - 56, в Петербурге - 55.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 9 млн 956 тыс. 679 случаев коронавирусной инфекции, 287 тыс. 180 умерших и 8 млн 673 тыс. 518 выписанных, в том числе 35 тыс. 657 выписаны за последние сутки, из них 3 тыс. 372 выздоровевших приходится на Москву.