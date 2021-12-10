Германская Lufthansa возобновила прямые рейсы по маршруту Франкфурт-Баку.
«После длительного перерыва Lufthansa возобновила прямые рейсы в Международный аэропорт им Гейдара Алиева в Баку», - говорится в информации пресс-службы гавани.
До лета 2021 года авиакомпания осуществляла эти рейсы с короткой остановкой в Тбилиси.
«С ноября авиакомпания предлагает прямые рейсы из Франкфурта в Баку и обратно.
Рейсы из Баку осуществляются 4 раза в неделю – понедельник, среду, пятницу и субботу в 04:45. Прилет в Баку – вторник, четверг, пятницу и в субботу в 21:30», - подчеркивает гавань.
Полеты осуществляются самолетами Airbus A320.
Р.Ахмедов
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