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Транспорт и связь 10.12.2021 13:23

Lufthansa возобновила прямые рейсы по маршруту Франкфурт-Баку

Германская Lufthansa возобновила прямые рейсы по маршруту Франкфурт-Баку.

«После длительного перерыва Lufthansa возобновила прямые рейсы в Международный аэропорт им Гейдара Алиева в Баку», - говорится в информации пресс-службы гавани.

До лета 2021 года авиакомпания осуществляла эти рейсы с короткой остановкой в Тбилиси.

«С ноября авиакомпания предлагает прямые рейсы из Франкфурта в Баку и обратно.

Рейсы из Баку осуществляются 4 раза в неделю – понедельник, среду, пятницу и субботу в 04:45. Прилет в Баку – вторник, четверг, пятницу и в субботу в 21:30», - подчеркивает гавань.

Полеты осуществляются самолетами Airbus A320.

Р.Ахмедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: LUFTHANSA, LUFTHANSA, ПОЛЕТЫ, ПОЛЕТЫ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]