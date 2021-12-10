Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане превышает $425

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане в январе-октябре 2021 года составила 722,9 манат ($425,2 по текущему курсу - ИФ-Аз), что на 2,6% больше показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
При этом среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 октября составляла 723,2 манат ($425,4), на 1 сентября - 725,6 манат ($426,8), на 1 августа - 728,5 манат, 1 июля 2021 года - 724,4 маната ($426,1), на 1 июня 2021 года - 724 манат ($425,9), на 1 января 2021 года - 707,3 манат ($416,1).
По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 ноября 2021 года составило 1 млн 702,1 тыс. человек (на 1 октября - 1 млн 699,3 тыс. человек), что на 16,8 тыс. человек или 1% больше, чем годом ранее. Из них 903,6 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 798,5 тыс. человек - в частном.
При этом 19,4% работников заняты в сфере образования, 18,7% - торговле, ремонте автотранспортных средств, 12,9% - промышленности, 8,1% - социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 7,5% - строительстве, 6,6% - госуправлении, обороне и соцобеспечении, 4,3% - транспорта и складского хозяйства, 3,5% - сельского, лесного и рыбного хозяйства, 3,4% - профессиональной, научной и технической деятельности, 1,8% - финансовой и страховой деятельностью, 13,8% - прочих сферах экономики.
Э.Шафиев
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